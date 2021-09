Confalonieri: “I No vax servono nei talk-show, ma nessuno li prende sul serio”

"Non possiamo fare i talebani delle tv: dobbiamo far parlare tutti. Anche gli sfessati". E poi ci sono esigenze di sceneggiatura. "Ma gli spettatori sanno distinguere, e alla fine il vaccino ha già vinto: ottanta (per cento) a zero". La versione del presidente di Mediaset

L’inflessione è ironico-brianzola, e la avvolge una pragmatica saggezza. Questa: “Il talk-show deve fare casino, sennò chi lo guarda? La politica ormai è quella roba lì”. Cazzotti di scena si chiamano. “Draghi spazza tutto via. Mentre lui lavora, gli altri chiacchierano. Non fanno un cavolo. Né nel bene né nel male”. E a questo punto Fedele Confalonieri torna ironico di fronte al giornalista che gli ha chiesto perché su Rete 4 (ma non solo) i No vax esprimono le loro tesi bislacche come fossero alla pari con quelle degli scienziati. “Vorrei vedere lei a condurre un talk-show per tre ore...”.