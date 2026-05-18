recensire upas
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Riconciliazioni e vecchi equilibri in crisi in Un posto al sole
Manuela affronta il difficile incontro con il padre gravemente malato. Micaela invece si avvicina a Renato, mentre Ornella appare sempre più distante dai problemi di Raffaele
18 MAY 26
Ultimo aggiornamento: 06:54 PM
Micaela reagisce con indifferenza alla notizia del ritorno del padre: la cosa non le interessa e non vuole saperne nulla. Al contrario la gemella vuole assolutamente incontrarlo e, dopo averne parlato con Nico, va con Serena alla sua ricerca. Ma l'uomo è ricoverato in ospedale per una malattia terminale... la cosa bella è che in questo stato d'animo, Micaela ha l'occasione per ringraziare Renato per tutto ciò che fa per loro e Gimmy, riconoscendo l'importanza della presenza del nonno! A Ornella non interessa evidentemente nulla dei problemi lavorativi del marito, mentre è sempre più presa dal corso avanzato di spagnolo e da chi lo frequenta...
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