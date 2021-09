I No vax a La7? Ce li manda la Lega. Intervista ad Andrea Salerno

“Guardi che Francesca Donato è un problema della Lega, mica di La7”, dice Andrea Salerno, che di La7 è il direttore. “Ce la mandano loro”, aggiunge in tono eloquente. E infatti l’altra sera era proprio lì da Giovanni Floris, l’eurodeputata no vax della Lega. Diceva che i vaccini sono “sperimentali”. E dibatteva con l’epidemiologa Stefania Salmaso, offrendo un’immagine bislacca di quello che (forse) è ancora il primo partito italiano. “Guardi, glielo ripeto: è la Lega che vuole farsi rappresentare dalla Donato. Mica la scegliamo noi per danneggiare Salvini”. Ecco il punto: fanno la figura dei baluba. Ma perché? “Andrebbe chiesto a loro. Evidentemente preferiscono non presentarsi come una forza responsabile e di governo. Diciamo che razzolano bene e predicano male”. Che vuol dire? “Che la Lombardia di Attilio Fontana è la regione che vaccina più di tutte, che Luca Zaia in Veneto ha fatto una campagna serissima, che i ministri della Lega hanno approvato il green pass”. Poi in tv però non c’è Fontana ma la Donato. Viene da pensare che alla sinistra, e a un autore televisivo malizioso, alla fine faccia piacere così. I leghisti si autoriducono a macchiette, non vanno nemmeno agitati prima dell’uso. A proposito: la guarda Rete 4? “Certo”. E per essere fuori dal coro è necessario urlare come degli invasati contro la dittatura sanitaria? “Diciamo solo che mi piace essere il direttore di La7, non di Rete 4”.

