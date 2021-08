"I talk show celebrano l'ignoranza. Nella pandemia, il riscatto dei giornali", dice Zecchi

Sa bene come ci si muove dentro uno studio e proprio per questo frequenta “la tv molto più di quanto non la guardi”. Non è col telecomando che cerca di informarsi, tanto più in un periodo storico come questo, che ha portato nei talk show, per parlare di Coronavirus, tutto e il contrario di tutto, virologi narcisi, sedicenti esperti in materia sanitaria e opinionisti prestati alla scienza. Stefano Zecchi è filosofo e scrittore, un passato da ordinario di Estetica alla Statale di Milano, e un presente da attento osservatore.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE