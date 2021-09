Sciopero in Rai. Inizia la resistenza alle riforme di Fuortes

“Devo fare tutto subito”, dice ai collaboratori più fidati. “Tutto subito”, ripete Carlo Fuortes, il nuovo amministratore delegato della Rai che a ottobre, vorrebbe mettere in piedi in un colpo solo quella rivoluzione che non s’è fatta negli ultimi vent’anni: non soltanto il piano industriale, ma anche l’accorpamento dei telegiornali che fece saltare per aria i suoi predecessori Gubitosi e Campo dall’Orto, e poi la diminuzione dei canali, e la vendita di RaiWay, e lo sviluppo del canale digitale RaiPlay... Ora o mai più, per salvare la balena spiaggiata, per rimettere in mare la tv pubblica che ha i conti in rosso malgrado il canone, la grande azienda editoriale che è probabilmente all’ultimo giro di giostra, a rischio di diventare una catastrofe sociale molto peggiore di Alitalia. “Tutto subito”, dice allora Fuortes.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE