Arriva Cattelan (per due serate) e cala il sipario sulla Rai gialloverde

Arriva Alessandro Cattelan (ma solo per due serate), si riapre la possibilità per Amadeus e Fiorello a Sanremo e nascerà una nuova app, Rai Play Sound, per ascoltare musica e programmi di Radio Rai sullo smartphone. E ci sarà da organizzare l’Eurofestival, altrimenti detto Eurovision Song Contest, ma con conduttori diversi da Festival. Queste le novità emerse dalla presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva, andata in scena a Viale Mazzini via webex, con i giornalisti collegati da remoto.

