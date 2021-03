Rai in scadenza

Cda in scioglimento. Allarme rosso per gli ascolti, dati in negativo malgrado Sanremo

Raccontano che, quando i report con i dati riservati sugli ascolti sono arrivati sulle scrivanie del settimo piano, Fabrizio Salini abbia avuto un travaso di bile. E che abbia convocato subito i direttori di rete, Stefano Coletta (Raiuno) e Ludovico Di Mao (Raidue). Perché quei segni meno, soprattutto nelle fasce di maggiore ascolto, proprio non si possono vedere. Il periodo è quello che va dal 10 gennaio al 14 marzo, uno dei più fecondi dal punto di vista pubblicitario: Sanremo. Che però, come si è visto, quest’anno non ha dato i risultati sperati. Ma nel periodo è tutta Raiuno a soffrire. Secondo i dati dell’azienda, nel prime time la rete ammiraglia perde l’1,3 di share rispetto allo stesso periodo del 2020. Ma il calo si registra anche in seconda serata, con un -1,7. E pure nel day time siamo in negativo: -1,2.