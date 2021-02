Alla Rai (disperati) si domandano: “Come si fa a parlare con Draghi”

“Con chi si parla ora che è arrivato Mario Draghi?”. Questo è l’interrogativo che affligge gli uomini e le donne di mamma Rai, per lo meno quelli che brigano costantemente con la politica, e sono tanti, per assicurarsi un posto al sole. Perché il governo è cambiato e ancora una volta tocca trovare gli interlocutori giusti. Raccontano, per esempio, che in questi giorni a Saxa Rubra siano portati in palmo di mano i cronisti economici dei tiggì. Tutti li chiamano e tutti li cercano, per via dei loro rapporti con Bankitalia. “Ma tu la conosci questa Paola Ansuini? Che tipa è?”, la domanda che si sono sentiti rivolgere dai colleghi, compresi direttori di rete e testata. Insomma, si cerca un canale di comunicazione con il nuovo presidente del Consiglio. Perché non tutto potrà avvenire tramite gli intermediari dei partiti: Buffagni per i 5 stelle, Franceschini per il Pd, Gasparri per FI, Morelli per la Lega, eccetera.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni