Lo share di Sanremo è basso. Ma un motivo c'è

Come sta il pubblico? Ha voglia di essere intrattenuto? Due risposte nei versi delle canzoni in gara, tra Fulminacci, Colapesce e Dimartino

Gli epigrafisti del Festival scrivono da giorni che lo share è stato basso, la presa è stata minima, la musica è finita, gli amici se ne vanno. Lo fanno con sottile dispiacere, danno la colpa alla direzione artistica, alla rivoluzione mancata, alla rottamazione inconclusa, alla commozione inevasa e al Covid, naturalmente. Gli americani che hanno guardato la cerimonia dei Golden Globe, quest’anno, sono stati meno di sette milioni: un calo del 62 per cento rispetto all’anno scorso, lo share più basso degli ultimi 25 anni. Il New York Times ha scritto che non hanno giocato a favore il cambio d’orario, il mancato red carpet, le consegne dei premi avvenute come se ci si scambiasse mine antiuomo, i disguidi tecnici, gli imprevisti, l’umore delle persone.