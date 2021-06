L'identikit dei nuovi vertici Rai secondo Draghi: niente politica

Alternanza uomo donna per ad e presidente. Le qualità richieste: esterno alla Rai, lontanissimo dai partiti. Meglio se nessun parente. L'ostacolo rimane il tetto dello stipendio. Come presidente circola il nome di Paolo Mieli e Carlo Fuortes, del Teatro dell'Opera di Roma

La domanda è già lo sbaglio. Quella che tutti fanno: “Qual è la Rai che ha in mente Mario Draghi?”. Quella che nessuno formula: “La Rai è davvero pronta per Draghi?”. E sarebbe dunque il caso di finirla con il dire che si è perso tempo, con l’idea che il premier non voglia sporcarsi le mani con la televisione di stato. Se finora si è atteso la ragione è semplice: non si può indicare un ad di un cda (e il suo presidente) se a mancare è il cda.