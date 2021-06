Politica scatenata sulla Rai, tutti vogliono consigliare Draghi

Tanti i sussurri e gli spifferi che si rincorrono sulla Rai. Perché se è vero che Mario Draghi vuol fare di testa sua su amministratore delegato e presidente, scegliendo due persone dal mondo delle imprese (l’assemblea degli azionisti è stata convocata per mercoledì 30 giugno, anche se in un primo momento si era parlato dell'8: Draghi ha deciso di prendersi quasi un mese in più), è anche vero che lascerà ai partiti mano libera sul cda, che del resto non gli compete, essendo di nomina parlamentare. E sarà lì che si scaricheranno le frustrazioni e i nervosismi delle forze politiche rimaste fuori dalla stanza dei bottoni. Come Luigi Bisignani ha sussurrato ai potenti in un ventennio di storia italiana, così alle orecchie del premier in queste ore sono giunti i suggerimenti più disparati. Con qualche corto circuito. Matteo Salvini, per esempio, da tempo aveva puntato le sue fiches su Marcello Ciannamea, attuale direttore della distribuzione, molto stimato nel centrodestra (il Capitano l’ha incontrato tempo fa, ricavandone un’ottima impressione).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni