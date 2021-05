A Chigi, parte un casting per valutare gli X-factor dei ministri

Spunti per rispondere a una domanda: che succede se Draghi va al Colle?

L’avvicinamento progressivo del paese alla data in cui il Parlamento italiano sceglierà il successore di Sergio Mattarella al Quirinale ha generato sulla politica italiana un effetto molto raccontato e uno misteriosamente ignorato. L’effetto molto raccontato è quello che riguarda la guerra di posizione che è già in corso tra i principali partiti che appoggiano il governo Draghi e le linee di frattura sono quelle che conoscete già: da una parte vi è il fronte del centrodestra che caldeggia fortissimamente il passaggio di Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale e dall’altra parte vi è il fronte della ex maggioranza rossogialla che caldeggia fortissimamente il rinnovo di Sergio Mattarella al Colle.