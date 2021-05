Ricci (Pd): “Per far durare il governo serve il Mattarella-bis”

In quell’universo insolitamente silenzioso che sono diventati i partiti italiani, impegnati nel non farsi sfuggire un commento di troppo sull’indisponibilità di Sergio Mattarella a restare al Quirinale, c’è una voce che si distingue per schiettezza. “Da qui a gennaio ci sono di mezzo diverse ere geologiche dal punto di vista politico. Nessuno deve tirare per la giacchetta il capo dello stato, dobbiamo essere molto rispettosi delle sue considerazioni, ma è ovvio che se non ci fosse stato il suo equilibrio e la sua saggezza non saremmo qui, con una situazione politica e governativa stabile”, dice al Foglio Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore, nella segreteria Letta, di tutti i primi cittadini del Pd. Intende dire che per il Partito democratico un Mattarella-bis resta la priorità assoluta? “Io credo che il compito del governo Draghi non si esaurisca di certo a gennaio. Deve portare avanti tutta una serie di riforme il cui comune denominatore è la velocità. E’ un’impegno che Draghi si è preso con l’Europa. Chiaro che il principale garante dell’esecutivo sia Mattarella, che con la sua intelligenza e lungimiranza è riuscito a guidare il paese alle prese con scelte complicatissime. Riuscire a trovare una figura con le stesse caratteristiche non è per niente facile. La mia opinione è che se Mattarella fosse disponibile, anche solo per qualche altro anno, sarebbe la soluzione migliore per il sistema istituzionale italiano. Ci possiamo permettere di mettere in discussione l’orizzonte temporale di questo governo? Il nostro impegno dovrebbe essere orientato a farlo durare fino al 2023. Non soltanto dovrà essere completata la campagna vaccinale, ma ci sarà da gestire la partita del rilancio economico e sociale del paese, in particolar modo degli investimenti necessari a completare il piano di riforme”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni