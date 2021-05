Il metodo Draghi

Le nomine (vedi Cassa depositi e prestiti) contano non per le persone, ma per la nuova stagione

La nomina da parte del governo, e più precisamente del Mef, di Dario Scannapieco per il ruolo di amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti (Cdp) al posto di Fabrizio Palermo può essere letta con due lenti. La prima, quella parziale, mostra un Mario Draghi che, dopo alcune importanti nomine come quella del generale Francesco Paolo Figliuolo al posto di Domenico Arcuri nel ruolo di commissario straordinario, continua nell’opera di sostituzione degli uomini chiave del periodo Conte con personalità a lui vicine. È senz’altro questo il caso di Scannapieco, attuale vicepresidente della Banca europea per gli investimenti (Bei) che negli anni Novanta è stato un Draghi-boy al Tesoro quando quest’ultimo era direttore generale, in sostituzione di Palermo che ha incarnato la stagione dei 5 stelle al governo 2018-2021.