Chi è Carlo Fuortes, il nuovo ad della Rai

Nella giornata più torrida dell’anno, mentre i riflettori Rai irroravano dall’Ara Coeli al paese intero i funerali di Raffaella Carrà, ecco una delle liturgie più fondamentali in città, la nomina dei vertici Rai. Da mesi fiorivano le ricerche, si sapeva che per il profilo di presidente e per quello di amministratore delegato si cercavano soprattutto femmine di prestigio, oppure in seconda opzione maschi, ma che non avessero legami con la politica (dunque, creature in entrambi i casi rarissime in Italia). Alla fine sono riusciti: Marinella Soldi presidente, e Carlo Fuortes ad.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni