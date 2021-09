Fazio: "Niente no vax in tv, ritorniamo ai fondamentali"

Riprende il 3 ottobre con “Che tempo che fa”. E la prima cosa che balza all’occhio (o all’orecchio) è che Matteo Salvini non si occupa più di lui. “L’ha fatto per centoventitré volte, diciamo che non ne sento la mancanza”. Le ha contate? “Fino a un certo punto, poi mi sono perso”. Ma è cambiato Salvini o è cambiato lei, Fabio Fazio? “Di sicuro non sono cambiato io, a parte la barba bianca e lunga”. E qui uno si può immaginare cosa le abbia detto Luciana Littizzetto. “Per fortuna ancora non mi ha visto. Sembro Babbo Natale, o forse sono così noioso che mi si è imbiancata la barba. Ecco. Me lo dico da solo. Così anticipo le battute”. Noioso e buonista. “Veramente vorrei applicare solo un po’ di buon senso in televisione. Mi sembra di vivere in un mondo impazzito, dall’Afghanistan a quelli che non si vogliono vaccinare mentre il virus fa milioni di morti. Ci tocca leggere di professori universitari contrari al green pass, nell’anno in cui è stata sconfitta la poliomielite nel mondo. Viene in mente quel libro di Roberto Vacca che si intitolava ‘Medioevo prossimo venturo’. Ci siamo. E senza nemmeno la spiritualità del Medioevo”. Quindi da lei niente No vax messi a tu per tu con i virologi? “E’ il momento di essere un po’ assertivi. Bisogna ricominciare come in prima elementare, dai fondamentali: dalla A di Abecedario”. Cioè? “Lì fuori c’è anche chi va contromano in autostrada. Ma non ci fai un giornale o un talk-show, invitandoli a parlare di guida sicura con il comandante della polizia stradale. Non sono posizioni paritarie”. Eppure c’è chi lo fa.

