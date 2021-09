Sul green pass meglio l'anti vax Agamben dell'ipocrita Barbero

Centinaia di professori hanno firmato un appello contro il green pass in Università perché “estende l’obbligo di vaccinazione in forma surrettizia”, “vìola quei diritti di studio e formazione che sono garantiti dalla Costituzione”, è “discriminatorio”, “suddivide infatti la società italiana in cittadini di serie A e cittadini di serie B” e, addirittura, fa “affiorare alla mente altri precedenti storici che mai avremmo voluto ripercorrere”. Gli appellanti, in sintesi, chiedono di “preservare la libertà di scelta di tutti e favorire l’inclusione paritaria, in ogni sua forma”. Nessuno, quindi, deve essere forzato o costretto a vaccinarsi.

