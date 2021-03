Chiacchiere invecchiate in tv

Fa le stesse cose che faceva Conteeeeeee!” urla a squarciagola Mario Giordano aprendo la puntata di “Fuori dal coro”, mentre fa roteare una parata di gigantografie girevoli con le facce dei due premier, vecchio e nuovo. “Conte on my mind” canta tutte le sere Marco Travaglio a “Otto e mezzo”, come un vecchio crooner mollato dalla fidanzata, l’occhio lucido, la bottiglia di bourbon semivuota sopra il pianoforte. Ma ecco che a rincuorarlo arriva puntuale da Floris il sondaggio di Nando Pagnoncelli: “Giuseppe Conte resta il più apprezzato dei leader per il 61 per cento degli italiani”. Scende una lacrima. A una settimana dalla prima conferenza stampa, sappiamo finalmente che Draghi ha copiato da Conte, Draghi parla in ritardo come Conte, il Decreto Sostegni è copiato dal Decreto Ristori, anche perché stanno usando tutti i soldi che ha trovato Conte. Nei talk-show va in scena il rimpianto per il “Codice Rocco”, la nostalgia per le interviste fiume, i siparietti da Gruber, Barbara D’Urso, i videomessaggi a “Domenica In”, le dirette Instagram, i proclami, gli annunci, i messaggi continui su Facebook e Twitter. Manca anche la fotogenia assai televisiva del vecchio premier, quell’arcitalianità piaciona, avvocatesca, da bell’aviatore al centro di una torbida trama amorosa a puntate su “Grand Hotel”, con il “Pd interlocutore privilegiato”.

