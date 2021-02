Barbara D'Urso resta in sella, ma la neosobrietà tocca anche lei

I gossip la danno spacciata, lei pare non curarsene. Pagherà per tutti, lei che fu alfiera della tv casaliniana-espressionista?

Va bene la normalizzazione, ok i Consigli dei ministri mattinieri, d’accordo la comunicazione felpata stile Bankitalia. E i portavoce plurilingue e silenti, e la gioventù oxfordiana, e i Colao meravigliao. La nuova Italia è draghiana o lo sarà presto, però in questo lavacro di normalizzazione c’è qualcuno che rischia di pagare per tutti.