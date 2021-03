La sinistra non balla il pop

Renzi col giubbotto di pelle ad “Amici”, Fassino a “C’è posta per te” in cerca della tata, il risotto di D’Alema e la coppia Zingaretti-D’Urso. Storia breve delle operazioni simpatia in tv che mandano fuori di testa i tradizionalisti

È bastato un tweet, e poi la fugace apparizione di Nicola Zingaretti da Barbara d’Urso, e poi le dimissioni (dovute forse in parte allo stesso tweet), per ritirare fuori la vera bestia nera della sinistra italiana. Che non è la leadership, l’uomo forte, il libero mercato o la ricchezza o le privatizzazioni ma un eterno, insormontabile problema con tutto ciò che è “pop” e fuori orbita rispetto alla tradizione legittima. L’antirenzismo più rabbioso cominciò il giorno esatto in cui Renzi si presentò alla platea di “Amici” vestito da Fonzie. Era il 2013. Siamo sempre lì. Segno che la questione non è davvero mai stata risolta, casomai rimossa, sospesa, messa tra parentesi in attesa di tempi migliori. Chissà.