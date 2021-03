Ritorna l'editto di Grillo agli eletti: "Troppo caos nel M5s: non andate in televisione"

“Tornate all’antico e sarà un progresso”. Non è Giuseppe Verdi da Roncole (Parma), ma Beppe Grillo da Sant’Ilario (Genova). Il grande capo del M5s, in attesa di poggiare lo spadone sulla spalla di Giuseppe Conte, tira fuori un editto veramente vintage: “Niente televisione, basta talk-show ”. A distanza di quasi dieci anni, visto che non ha più la forza di espellere nessuno, il Garante lo sta dicendo con le buone. La forte raccomandazione dell’Elevato ha raggiunto i suoi ministri nel governo Draghi e tutti i parlamentari. E finora è stata rispettata dalle truppe (salvo Vincenzo Spadafora, ormai deputato semplice, e Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute e ospite fisso di Non è l’Arena).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni