Riabilitare AstraZeneca

La grande sfida della campagna di vaccinazione italiana si chiama fiducia. Nuovo obiettivo: 500mila dosi al giorno, ha annunciato venerdì Mario Draghi. Ma la strada parte in salita. Perché AstraZeneca dovrebbe essere – con oltre 40 milioni di dosi, secondo l'ultimo aggiornamento del piano vaccinale – il vaccino più somministrato nel 2021. E tuttavia, dopo il nuovo via libera dell’Ema, da nord a sud si moltiplicano i casi di ‘boicottaggio’ dello stesso siero anglo-svedese: a Padova lo scorso weekend ci sono state 561 rinunce, in Umbria nove persone su dieci non hanno risposto alla chiamata dell’Ausl, alla stazione marittima di Napoli tre persone su cinque non si sono presentate per l’inoculazione. Tre episodi, questi, che appaiono come reazione avversa alla settimana di caos su AstraZeneca: dal blocco tedesco al cortocircuito dell’Aifa fino ai media, a caccia di una correlazione nevrotica fra il vaccino e i presunti effetti collaterali. D’altronde, “Il rischio zero è non alzarsi dal letto. Uno solo il modo di non farsi male: morire subito”. Amen.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni