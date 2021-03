Il day after di Aifa conferma che su AstraZeneca si è perso solo tempo

Dopo la conclusione dell’indagine del Comitato per la Sicurezza dell'Ema, ieri in Italia e Germania sono riprese le vaccinazioni senza che nulla sia cambiato rispetto ai giorni scorsi

I benefici del vaccino di AstraZeneca nel combattere il Covid continuano a superare il rischio di effetti indesiderati. Il vaccino non è associato ad un aumento del rischio complessivo di eventi legati a trombi. Tuttavia, può essere associato a casi molto rari di trombi in presenza di trombocitopenia, inclusi rari casi di trombosi cerebrale dei seni venosi (Cvst). La Nota Aifa contenuta nella circolare del Ministero della Salute, con la quale si dispone la ripresa delle vaccinazioni, riporta così la conclusione dell’indagine del Comitato per la Sicurezza dell'Ema (Prac). Nel testo si spiega che al momento sono esclusi i lotti posti sotto sequestro, per i quali si resta in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.