La differenza tra informare e allarmare

In attesa che oggi si pronunci in merito l’Ema, in Italia la presa di posizione più oculata sulla vicenda che ha coinvolto il vaccino di AstraZeneca è stata della Società italiana per lo studio dell’emostasi e della trombosi (Siset). E cioè di uno tra gli enti più titolati a esprimersi sull’eventuale correlazione tra la somministrazione del vaccino e l’insorgenza delle patologie sotto indagine. Ieri la Siset, riconoscendo “l’allarme e l’ansia prodotti nella popolazione” dalla sospensione delle vaccinazioni e dal ritiro precauzionale di un lotto, ha espresso in una nota la raccomandazione affinché “tutti i soggetti eleggibili si sottopongano a vaccinazione anti Covid-19 secondo i piani vaccinali predisposti dalle autorità nazionali e regionali”. Come non ha mancato di sottolineare la Società, il sistema di vigilanza degli eventi avversi predisposto dall’Ema ha registrato, al 10 marzo, 30 casi di eventi trombotici in 5 milioni di soggetti vaccinati con il vaccino AstraZeneca. Un numero “paragonabile al tasso di trombosi abitualmente registrato nella popolazione generale.

