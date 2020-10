Alla seconda ondata, ci risvegliamo nello stesso punto. Il virus della marmotta non ha insegnato molto alle istituzioni locali, che evidenziano una coazione a ripetere le proprie inadeguatezze. I cittadini invece hanno imparato qualcosa: la frustrazione e il disincanto, il cinismo e l’opportunismo. Vediamo, dal punto di vista organizzativo, che cosa non sta funzionando e come invece dovrebbe essere realizzata una risposta coordinata e collettiva alla pandemia in una moderna nazione europea. L’Italia, al contrario della narrazione ufficiale, è un benchmark negativo per la combinazione devastante tra incidenza delle vittime e recessione dell’economia. Nell’analisi del Financial Times (vedi tabella qui sotto), siamo collocati nel cluster di paesi come Messico, Colombia e Argentina, appena meno peggio di Spagna e UK. La prima cosa che è andata in crisi è il modello regionale dell’organizzazione della salute. Pensato per fornire cure destinate a pazienti individuali, come il diabete o le patologie cardiovascolari, si è rivelato drammaticamente inadatto ad affrontare una “malattia sociale” come una pandemia virale a trasmissione aerea.

