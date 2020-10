Lezioni dal primo lockdown per il governo

La nuova ondata di epidemia di Covid-19 sta di nuovo ponendo la maggior parte dei paesi di Europa e America di fronte alla questione di come salvaguardare la salute pubblica minimizzando i costi economici della necessaria riduzione dei contatti sociali. Nella prima ondata, diversi paesi hanno implementato politiche di blocco (lockdown) di diversa intensità per fermare il contagio. Il distanziamento sociale ha inizialmente prodotto notevoli miglioramenti nell’arresto della epidemia, ma i costi economici sono stati molto elevati: il PIL è crollato il 10,6 per cento in Italia, il 9,8 in Francia e il 6 Germania, mentre solo il 4,3 negli Stati Uniti (fonte: Fmi). Come si temeva e annunciato da tutti gli osservatori, l’allentamento delle restrizioni in estate, il mancato potenziamento dei trasporti, la ripresa delle attività produttive e della scuola hanno portato alla ripresa dei contatti sociali e alla seconda ondata di contagio.

