Coprifuoco, niente svago, ma sì a scuola e lavoro: ecco il lockdown all'italiana

Ormai non è più un problema di se, ma di come farlo. E così il lockdown all’italiana prende forma. Con un’indicazione da rispettare: non dovrà essere un déjà vu, non dovrà far sprofondare di nuovo il paese nella sindrome del panificatore e dei balconi. Sarebbero troppe le ripercussioni economiche e politiche di un bis del genere. “Insostenibile”.



