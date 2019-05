Che tempo che Rai

Tanto tagliò che piovve. “Un avviso al nostro pubblico: ci è stato comunicato che le ultime tre puntate del lunedì non andranno in onda”, ha detto Fabio Fazio domenica aprendo la puntata di Che tempo che fa. Le ultime tre edizioni della versione del lunedì, Che fuori tempo che fa, sono state soppresse senza preavviso come un treno locale qualsiasi. O per meglio dire: i preavvisi di sfratto ci sono stati, tanti, vanno avanti da quando si è concretizzata la...

