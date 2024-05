I guai di Damiano di Un posto al sole con la giustizia e con il lavoro

La finta testimonianza del salumiere incastra il giovane, mentre Rosa decide alla fine di lasciare la casa. Il viaggio di Marina e le tarantelle d'amore di Guido e Mariella

Damiano è stato incastrato dalla finta testimonianza del salumiere, ora dovrà affontare guai con la giustizia e con il lavoro. Per questo Rosa, dopo essersi impuntata per mesi, si rende conto che con la sua cocciutaggine nel non lasciare la casa ha messo in difficoltà tutta la sua famiglia. Così alla fine decide di lasciarla, anche se questo vorrà dire piegarsi alla camorra: non poteva lottare da sola. Fino a che punto per difendere un principio si può mettere a rischio la vita degli altri, bambini compresi? Proprio dalla saggezza del piccolo Manuel passerà il ravvedimento della mamma. In parallelo, sembra scomparso il figlio di Guido e Mariella, ormai persi in una tarantella amorosa da cui hanno totalmente estromesso il bene del bambino. Tra i due, da quando è tornata, è stata Claudia a mettere scompiglio. Marina invece parte in viaggio con la nipote, come se non sapesse cosa può combinare Ferri in sua assenza e con una donna in casa.