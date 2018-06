Ma quale Rai, ora sono maturi i tempi per la tv dell’Onestà su Instagram

Ora che Instagram ha annunciato la creazione di una piattaforma televisiva aperta a tutti, ora che ognuno di noi potrà finalmente trasformare la propria vita in un palinsesto, sono maturi i tempi per una televisione della democrazia diretta, una televisione dell’Onestà, tutta ovviamente da rilottizzare “dal basso”. Diciamo basta a questa odiosa pratica di sbranarsi per occupare la Rai, di infilare Paragone in Cda, Gabanelli al Tg3 o Isoardi a Sanremo. Fa tanto “Novecento”. Se cambiamento dev’essere, cambiamento sia. I...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.