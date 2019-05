Milano. Un paio di mesi fa, all’inizio della campagna elettorale per le europee, i social network americani si prodigarono in enormi promesse su come avrebbero vegliato sul corretto andamento della campagna e difeso gli elettori da troll e fake news. Facebook e Twitter, i due social principali, fanno promesse di questo genere ormai in tutte le elezioni in tutto il mondo, ma per l’Europa si erano adoperati più del solito: quello europeo è un mercato importante e pericoloso, visto che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.