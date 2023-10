Che cosa c'è dietro all'assalto al calcio della Lega e dei suoi soci (non tutti)

Non è stata una bella settimana per lo sport italiano. Fosse solo per i tre gol rimediati a Wembley, dove non tanto tempo fa avevamo festeggiato noi, potremmo anche far finta di niente. Tanto si sapeva che contro gli inglesi, questi inglesi, c’era poco fa fare. A dar da pensare è tutto il resto e non c’è neppure bisogno di entrare in sala giochi e parlare di ragazzi annoiati che scommettono anche la camicia, naturalmente griffata. A far male allo sport azzurro ci sta provando la politica che ha perso troppo tempo a discutere della ricostruzione della pista da bob di Cortina, innescando la figuraccia olimpica e poi si butta pure all’assalto della diligenza attaccando con arco e frecce la Federcalcio governata da Gravina. Il tira e molla sulla pista di Cortina è miseramente finito come annunciato fin da quando il Cio scelse Milano, indicando però tre anelli deboli della candidatura: la pista di bob di Cortina, quella di pattinaggio a Baselga di Piné e il PalaSharp milanese. Guarda caso oggi tutti fuori dai Giochi. Dare colpa al Governo sarebbe eccessivo visto che la palla se la sono passata Conte 1, Conte 2, Draghi e ora Meloni. Una figuraccia a partiti unificati con la Simico (Infrastrutture Milano Cortina) che alla fine è rimasta con il cerino in mano dopo aver chiesto un rabbocco da una sessantina di milioni. Già era un’Olimpiade diffusa, così diventerà transnazionale seguendo una moda che ha preso piede nel calcio con Mondiali ed Europei condivisi tra nazioni che non sono neppure confinanti. E comunque, se non ci si dà una mossa, aspettiamoci un’altra figuraccia olimpica sul laboratorio antidoping.

