In nuovo "calcioscommesse" è una nuova ondata di purificazione del calcio nazionale

La ludopatia non è reato e l’inchiesta della procura di Torino non è il Totonero. Anche i quattro finiranno innocenti, saranno marchiati a fuoco, e il sistema calcio avrà preso un’altra botta sotto il parastinchi della credibilità

La ludopatia applicata alle vite sventate di giovani galletti dalle uova d’oro rischia, e molto, di trasformarsi nell’ennesimo disastro di un paese affetto da giustiziopatia. Se la ludopatia fosse ritenuta, come in effetti è, una grave questione sociale, sanitaria, economica e anche legale, lo stato avrebbe da tempo chiuso le sale da gioco e soprattutto dismesso i panni francamente discutibili dello stato-biscazziere. In Italia oltre un milione di persone giocano patologicamente d’azzardo, spesso giovanissimi o anziani che buttano risparmi e pensione, meno di centomila accedono a percorsi riabilitativi. Ma adesso che ci sono nomi famosi da buttare in pasto alla stampa (per ora quattro, ma il fratello di Linda Lovelace ne promette altri stasera, dopo la partita della Nazionale), ecco che la ludopatia diviene caso nazionale e per il presidente della Figc Gravina “piaga sociale”. Lo scandalo, si dice, dimostrerebbe l’immoralità del calcio (cioè dei soldi), e lo sprofondo del nostro stesso sistema.