"Su Zaniolo e Tonali si è cercato lo show. Volevano coprire una fuga di notizie?". Parla Costa (Azione)

"Era proprio necessario?". Siamo alle solite. Siamo alla spettacolarizzazione di una vicenda giudiziaria, quella che ha coinvolto Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali, raggiunti ieri da un avviso di garanzia mentre erano in ritiro con la Nazionale. "La giustizia ordinaria e quella sportiva faranno il loro corso e ci mancherebbe", premette Enrico Costa, deputato e responsabile giustizia di Azione, da sempre attento alle degenerazioni del circo mediatico-giudiziario. "Da quello che leggo sarebbe contestato a questi ragazzi una contravvenzione oblazionabile: è proprio il minimo, addirittura con meno di 500 euro si estingue il reato", dice al Foglio Costa. "A fronte di questo, la procura ha cercato un momento preciso per aprire un procedimento e notificare l'atto sotto i riflettori. Allora delle due l'una: o l’obiettivo era generare clamore per rafforzare l'inchiesta, oppure si sono ricercati i riflettori per coprire una fuga di notizie”.



Un dubbio che viene in mente anche ripercorrendo la dinamica di quanto accaduto. Il calciatore della Juventus Nicolò Fagioli risulta indagato per scommesse sportive - pare si sia autodenunciato -, Fabrizio Corona dice di conoscere i fatti, annuncia il coinvolgimento di altri atleti, Tonali e Zaniolo appunto, quindi viene sentito in procura. Di lì a poco la polizia arriva a Coverciano. "E così il clamore mediatico ha soffocato la fuga di notizie", ragiona Costa. "Si sa che ci sono decine di giornalisti per il ritiro della Nazionale, si sa anche che c’è un’attenzione particolare a quella circostanza. E si decide di intervenire".

