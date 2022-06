I titoli (da film) delle inchieste della Gdf che violano la presunzione di innocenza

Da "Amici miei" a "Paga Pantalone": la Guardia di Finanza continua ad assegnare alle proprie indagini titoli lesivi della presunzione di innocenza degli indagati, in contrasto con la legge che ha recepito la direttiva europea. Parla Enrico Costa (Azione)

Operazione “Amici miei”, “Paga Pantalone”, “Candidopoli”, “Il vaso di Pandora”, “#Continuoaspacciare”, “Illegal Stay”, “Green scam”, “Bianco sporco”, “Attestati sterili”. Sono solo alcuni titoli delle indagini svolte negli ultimi mesi dalla Guardia di finanza (Gdf) in giro per l’Italia, riguardanti presunti casi di corruzione, truffa, traffico di sostanze stupefacenti, immigrazione clandestina, riciclaggio e molto altro. Operazioni annunciate al pubblico attraverso comunicati stampa della stessa Gdf e chiaramente lesive della presunzione di innocenza dei soggetti coinvolti nelle inchieste, nonostante dal dicembre scorso nel nostro paese sia in vigore una legge che vieta esattamente questa pratica.