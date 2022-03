La presunzione di innocenza infilata nel water. Il caso Cascini (Csm)

Le dichiarazioni del componente togato del Consiglio superiore della magistratura è assurdo che non abbiano suscitato alcuna reazione nel mondo politico

“Un fucile puntato sui pm”. Con queste parole Giuseppe Cascini, componente togato del Consiglio superiore della magistratura, appartenente alla corrente di sinistra Area, ha criticato alcune norme contenute nella riforma dello stesso Csm e dell’ordinamento giudiziario elaborata dalla Guardasigilli Marta Cartabia. Parole a dir poco fuori luogo, se non indecenti, soprattutto perché espresse in un paese che nel corso della sua storia ha tristemente assistito all’uccisione di decine di rappresentanti della magistratura sotto i colpi di pistole e di bombe. Eppure, le dichiarazioni di Cascini non hanno suscitato alcuna reazione nel mondo politico e istituzionale, anzi sono state evocate con entusiasmo da quegli organi di informazione impegnati da tempo nell’opera di affossamento della riforma Cartabia.