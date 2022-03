Il parere del Csm sulla riforma del Csm è tutto da ridere

Sembra provenire da Marte, in alcuni passaggi, il parere approvato dalla sesta commissione del Consiglio superiore della magistratura sulla riforma dell’ordinamento giudiziario e dello stesso Csm predisposta dalla Guardasigilli Marta Cartabia (il parere dovrà ora essere votato dal plenum). Il parere, innanzitutto, critica in maniera netta il sistema elettorale (maggioritario con correttivo proporzionale) proposto dalla riforma perché “le minoranze potrebbero essere sottorappresentate mentre i gruppi di maggiori dimensioni potrebbero essere sovrarappresentati”. La vaghezza della critica (la riforma “potrebbe”) rivela con evidenza il vero timore vissuto dai magistrati, e cioè che il nuovo meccanismo elettorale possa penalizzare alcune correnti togate rispetto ad altre, intaccando così il sistema consociativo messo in piedi proprio dalle correnti, ormai considerate alla stregua di veri e propri partiti politici.

