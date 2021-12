“Arginare la gogna mediatico-giudiziaria è un dovere etico”, ci dice il procuratore capo di Napoli

L’entrata in vigore della nuova normativa sulla presunzione di innocenza costituisce “un passaggio di grande valore culturale ed etico, che tutti dovrebbero accompagnare nella sua pratica realizzazione con consapevolezza e ancor più grande responsabilità”. Così, intervistato dal Foglio, il procuratore capo di Napoli, Giovanni Melillo, commenta l’entrata in vigore – dal 14 dicembre – del decreto legislativo con cui il nostro paese ha recepito la direttiva europea sul rafforzamento della presunzione di innocenza. Le norme stabiliscono il divieto per le autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole una persona sottoposta a indagini o l’imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza definitiva. Di base, inoltre, le informazioni relative alle indagini potranno essere comunicate solo dal procuratore capo e solo attraverso comunicati stampa, mentre le conferenze stampa potranno essere convocate solo “nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti” e con un atto motivato da ragioni specifiche. Vietato anche assegnare alle indagini “denominazioni lesive della presunzione di innocenza”. Princìpi che hanno spinto qualcuno a gridare al “bavaglio” contro la stampa. Un’espressione da respingere secondo Melillo, che però non nasconde alcune preoccupazioni.

