Stop alle inchieste show: novità importanti dal Cdm contro la gogna mediatico-giudiziaria

Stop al protagonismo mediatico dei pubblici ministeri e alla colpevolizzazione anticipata di indagati e imputati sottoposti a procedimenti penali. E’ questo l’obiettivo ambizioso, soprattutto in un Paese come il nostro, patria della gogna mediatico-giudiziaria, che si prefigge il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea sulla presunzione di innocenza, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella serata di giovedì. Un successo per il ministro della Giustizia Marta Cartabia, riuscita nell’impresa di far recepire all’Italia le misure europee, ponendo fine a un inadempimento durato cinque anni (che avrebbe potuto anche portare a procedure di infrazione), ma evitando allo stesso tempo rotture all’interno della maggioranza di governo su un tema da sempre divisivo. Una lunga e delicata opera di mediazione, a cui hanno contribuito anche il sottosegretario Francesco Paolo Sisto e il deputato di Azione, Enrico Costa, relatore del testo alla Camera.

