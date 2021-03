Agenda Cartabia. La squadra, le idee, le riforme della ministra della Giustizia

Ha in mente un "ufficio del processo", tirocinanti e studiosi per aiutare i giudici. Fa asse con Colao. Si occupa dei concorsi di avvocati e magistrati e di rimediare ai guasti e alla lentezza del processo civile. I primi giorni a Via Arenula della ex presidente della Consulta

Roma. Non vuole cancellare tutto ma risalire all’errore per correggerlo. E’ la filologa della giustizia. C’è un verbo caro alla ministra, Marta Cartabia. E’ il verbo “emendare”. Significa la riscrittura come metodo di lavoro. Ripartire dal buono che si ha per arrivare dove si vuole. Ha iniziato ad allargare la sua squadra ma ha chiesto ad alcune figure di rimanere. E’ pronta a chiedere al Csm il “fuori ruolo” per Franca Mangano, presidente della sezione Famiglia e Minori della Corte d’appello di Roma e indicarla come futuro capo dell’ufficio legislativo. Da ministra lavorerà cosi: discontinuità e conservazione.