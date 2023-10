Non solo bob. Tutti i guai delle Olimpiadi tra sponsor e gestione

Per risolvere un problema la prima cosa è prenderne coscienza. Quindi bene che durante la trasferta indiana, per la sessione del Cio tenutasi a Mumbai, di Giovanni Malagò e di Andrea Varnier si sia certificato urbi et orbi che sulle Olimpiadi 2026 abbiamo un problema. In parte infrastrutturale, che si risolverà dando all’estero alcune specialità e gare, ovvero impianti: un disastro e non solo d’immagine (cantano vittoria ambientalisti e No Giochi, e non era difficile trovare soluzioni compatibili) per una Olimpiade che doveva essere quella del ben fare. Cosa ampiamente prevedibile, che si sarebbe dovuta affrontare per tempo, se non fosse stato per una impuntatura di Luca Zaia e del suo Veneto, e se non fosse stata per l’incredibile voglia di compiacere il “socio” veneto da parte di Vincenzo Novari, ex amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina, sostituito a metà del 2022.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE