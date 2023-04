Abodi: "Così cambio Sport e Salute, ma vedo troppe persone agitate"

“Vorrei sgomberare il campo da qualche equivoco”. Siamo qui per questo, ministro Andrea Abodi. “Qualcuno pensa più alla propria esposizione esterna che allo sport. Addirittura c’è chi mette in mezzo, senza motivo e sbagliando, il Quirinale. Bene, questo lo trovo eccessivo e poco rispettoso delle istituzioni. E’ come se io mi vantassi dei rapporti che ho con il presidente della Repubblica”. Dietro la collina delle nomine delle aziende di stato, c’è Sport e Salute: la cassaforte dello sport italiano, circa 360 milioni di euro di contributi all’anno gestiti su un totale di 410. Una scatola magica: di potere, di relazioni, di consenso. Abodi, scelto personalmente da Giorgia Meloni per fare il ministro, si definisce da sempre un tecnico, di destra, ma un tecnico. Per via del suo passato da manager, per ultimo al Credito sportivo. Oggi, se non salterà di nuovo, in Consiglio dei ministri dovrebbe passare il decreto che spacchetta la società contesa: “E’ il mio obiettivo: riportare il consiglio a cinque e poi creare la figura dell’amministratore delegato che sia diversa da quella del presidente”.

