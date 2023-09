Poca nebbia in Val Padana. Le idee errate sull'inquinamento (molto inferiore che in passato)

"E’ impossibile vivere così”. “L’aria è sempre più irrespirabile”. “Allarme rosso per la Pianura padana”. E’ tornata, sui giornali, l’emergenza smog. Una narrazione che continua, indefessa, a ignorare la realtà. Qualche fatto, invece. Primo. L’inquinamento atmosferico è in calo da decenni (ma lo sanno solo 3 italiani su 100). i bambini che nascono oggi respirano un’aria decisamente migliore dei loro padri e nonni. Secondo. Il miglioramento non è avvenuto perché abbiano avuto successo le politiche per la mobilità sostenibile o perché ci siamo impoveriti, ma grazie alla innovazione tecnologica in tutti i settori. Ci sono oggi molte più auto e molte meno emissioni. Terzo. La Pianura padana è realmente tra le aree più inquinate di Europa (per banali ragioni orografiche non perché i nostri comportamenti siano “peggiori”). Quarto. Nonostante sia l’area più inquinata è una tra quelle dove si vive più a lungo: in Lombardia, come in Svezia, il paese che fa registrare i minori livelli di inquinamento.

