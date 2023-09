Milano sarebbe all'asciutto, a farla esondare è la demenzialità nimby

"Una città che esonda”, scrivevamo sul Foglio ben cinque anni fa (e già allora gli allagamenti, a contarli dal 1975 quando sindaco di Milano era ancora Aldo Aniasi, per dire la preistoria, erano più di cento). Cercavamo di spiegare – perché la storia è milanese, ma la logica è tremendamente nazionale – che “il Seveso è un caso politico”. Non idrologico, non di dissesto del territorio, non di cambiamento climatico. Politico: di cattive amministrazioni, di politiche localistiche miopi, di mentalità sgangheratamente nimby anche se spesso travestita da ecologismo. Giovedì notte, un forte temporale, subito rubricato “nubifragio” nelle titolazioni eco-ansiose, ha provocato un’altra esondazione a Milano nord, il solito sottopassaggio-martire con due metri d’acqua. E tutti a puntare il dito su qualsiasi bersaglio, tranne che verso sé stessi.

