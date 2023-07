La tempesta è passata, tra danni e incognite. Ma Milano sul clima non è all'anno zero

Di fronte a un evento la cui distruttività è pari solo al suo carattere eccezionale – la catena di nubifragi che hanno devastato Milano, la sua Città metropolitana e zone della Lombardia – ci sono un paio di domande cui è bene cercare una risposta. La prima è questa: una città delle dimensioni di Milano è del tutto impotente quando si scatena uno tsunami come quello di martedì mattina, oppure c’è qualche responsabilità che ha aggravato il bilancio dei danni? Per Palazzo Marino vale la prima risposta, come ha spiegato martedì in Consiglio l’assessora all’Ambiente Elena Grandi: c’è poco da fare quando il vento supera i 100 chilometri orari e 40 millimetri di pioggia, che di solito cadono in un mese, si abbattono sulla città in una quindicina di minuti. La riprova dell’impotenza di fronte a Madre natura (in questo caso più matrigna che madre) sta nel fatto che sono venuti giù gli alberi di viale Argonne più giovani, che avrebbero dovuto prestare maggiore resistenza alla violenza del tornado. Una posizione contestata con vigore dall’opposizione in aula, che ha puntato il dito contro l’inadeguata manutenzione dei parchi e del verde cittadino che avrebbe agevolato la furia devastatrice di martedì mattina: accusa respinta con forza dal sindaco Sala. Da notare che i toni che hanno caratterizzato lo scontro a Milano sono gli stessi, ma rovesciati, cui si è assistito a livello nazionale dove il centrosinistra ha messo in conto al governo piogge e roghi e quest’ultimo ha replicato parlando di speculazioni. Niente di che meravigliarsi, è il gioco della politica.

