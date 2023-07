Maltempo al nord e incendi al sud. Italia divisa in due. Meloni: "Oggi il giorno più difficile"

Violenti temporali si sono abbattuti nella notte sul nord Italia, in particolare nelle regioni di Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Il capoluogo lombardo e la sua provincia sono stati i più colpiti come testimoniano le immagine che circolano in rete.

#Milano Nuova tempesta nel corso della notte. La città si sveglia alle 4 del mattino sotto fortissime raffiche di vento. Cielo da "discoteca" con fulminazioni a raffica. #maltempo #LocalTeam pic.twitter.com/UtTjfCFez0 — Local Team (@localteamtv) July 25, 2023

A Brescia una ragazza di 16 anni è morta dopo esser stata colpita da un albero caduto a causa del maltempo in un campo scout. Ferito gravemente anche un altro ragazzo di 16 anni a Zimella (Verona) colpito da un ramo. Migliaia le chiamate di soccorso arrivate nella notte ai vigili del fuoco. Ingenti anche i danni alle infrastrutture, con l’Azienda trasporti milanese (Atm) che segnala diversi depositi senza corrente e percorsi di linea bloccati da detriti e alberi caduti. Forti raffiche di vento hanno colpito anche le zone già provate dall'alluvione in Emilia-Romagna.

Scenario opposto al sud dove a preoccupare sono invece gli incendi che hanno colpito diverse regioni, come Sicilia e Molise. A Palermo si segnala la morte di una donna di 88 anni, già in precarie condizioni di salute, in seguito al mancato intervento del 118 reso impossibile dagli incendi. Chiuso l’aeroporto “Falcone e Borsellino” così come diversi svincoli autostradali. La chiusura dell’aeroporto di Palermo dopo i problemi anche a Catania rischia di mandare completamente in tilt il sistema dei trasporti della regione. Impegnati per tutta la notte i vigili del fuoco anche a Campobasso dove gli incendi sono stati spinti da forti venti con raffiche fino a 50 km/h.



A sottolineare il lavoro portato avanti in queste ore dai vigili del fuoco è stata anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in onda questa mattina a Rtl. “Il nostro impegno è massimo, abbiamo messo in campo tutto ciò che era nelle nostre possibilità. Nessun vigile del fuoco è andato in vacanza. Oggi sarà la giornata più impegnativa, lo sapevamo” le sue parole. E ha poi proseguito: “C’è il grande tema della messa in sicurezza, che richiede molte risorse e che non crea consenso immediato, ma che deve essere una priorità e che il governo ha ben presente”.