Il problema è capire chi pagherà i danni del clima che cambia

Nell’ultima settimana l’Italia è stata investita da temporali di intensità inusuale per il nostro paese. L’ultimo solo in ordine ti tempo è stato il nubifragio che ha investito Milano. Lampi, tuoni, vento, grandine, pioggia. Soffitti che cedono all’acqua, lampadari che si riempiono. E poi gli incendi, che inevitabilmente ci colpiranno dove non ha piovuto, come del resto sta succedendo in Grecia. Non siamo abituati. La violenza dell’evento di Milano è sorprendente per noi, ma non per l’atmosfera che è capace di ben più violenza. Storicamente questi eventi erano talmente rari da potersene dimenticare. E invece ora sembra un continuo rincorrersi di apocalissi localizzate, da fiumi che scorrono per le strade cittadine a pinete in fiamme a matrimoni interrotti da grandinate che bucano i tendoni del rinfresco in giardino. Nella violenza dei fenomeni poi si scopre la nostra vulnerabilità. Vigili del fuoco che devono intervenire perché l’arredo urbano diventa un’arma contundente nelle mani di vento che supera i cento chilometri orari e così via.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE