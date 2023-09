L'ultima tassa green di Bruxelles può affondare il porto di Gioia Tauro

Le navi portacontainer dovranno pagare pesanti tasse anti-emissioni per ogni sosta negli snodi comunitari come quello calabrese. Il rischio è quello di favorire il Mediterraneo nordafricano (senza ridurre le emissioni). L'analisi dell'Autorità portuale

Green a tutti i costi. Altissimi, per altro, e senza la certezza di incidere abbastanza sull'inquinamento. È il cortocircuito che si sta profilando nel settore del trasporto marittimo: per abbattere le emissioni di gas serra, la Commissione europea ha annunciato un nuovo sistema di tassazione sulle grandi navi in transito nei porti comunitari. Il rischio è che queste saranno incentivate a scegliere gli scali nordafricani, a discapito del Mediterraneo meridionale.