Euro 7 sarà come Euro 6, e il Green deal evapora lentamente

Bruxelles. In una nuova dimostrazione di quanto la voglia di Green deal stia evaporando all’interno dell’Unione europea, i governi dei ventisette stati membri hanno di fatto affossato il regolamento Euro 7, che dovrebbe imporre un nuovo taglio delle emissioni per gli autoveicoli leggeri e pesanti, prima del balzo obbligatorio verso l’elettrico nel 2035. Al Consiglio competitività è stata raggiunta un’intesa tra i ministri sulla posizione in vista dei negoziati con il Parlamento europeo. Ma di fronte all’opposizione di Francia, Italia, Repubblica ceca e altri cinque stati membri la proposta originaria della Commissione è stata praticamente svuotata. Per le emissioni di particolato da motori a combustione di veicoli leggeri, il testo adottato prevede gli stessi valori stabiliti nel regolamento Euro 6. Lo stesso vale per i test di omologazione. Solo per i veicoli pesanti Euro 7 prevede limiti sulle emissioni di poco inferiori a quelli contenuti nel regolamento Euro 6, ma che si applicheranno almeno due anni dopo la data inizialmente prevista del 2025. La presidenza spagnola del Consiglio dell’Ue ha giustificato la scelta di fare di Euro 7 la fotocopia di Euro 6 con la necessità di trovare “un equilibrio tra requisiti rigorosi” per le ridurre le emissioni e gli “investimenti aggiuntivi” che l’industria dell’auto deve realizzare per lanciarsi nella produzione di massa dell’auto elettrica. L’approccio scelto dai governi è “meno ambizioso” di quello della Commissione, ha dovuto riconoscere il commissario all’Industria, Thierry Breton. Acea, l’associazione che riunisce i costruttori europei di auto, ha salutato l’intesa al Consiglio come un “passo nella giusta direzione”. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, vede già “un vero ribaltamento delle forze in campo, che cambia la maggioranza nell’Ue” e fa prevalere “la ragione sull’ideologia”.

