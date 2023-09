Qualcosa si muove contro l'ambientalismo modello Tafazzi

Criticare l’ecologismo più radicale non significa essere negazionisti. E in Europa si vedono segnali di realismo: la battaglia sul clima è importante, ma più che di catastrofismo e divieti è fatta di innovazione e tecnologia. Anche la sinistra dovrebbe capirlo

Ma siamo proprio sicuri che essere diffidenti sull’ambientalismo ideologico sia una roba da osceni negazionisti? Proviamo a unire velocemente i puntini per capire di cosa stiamo parlando. Il primo puntino coincide con il discorso fatto due settimane fa dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante la giornata dedicata allo stato dell’Unione. Tema: è ora che l’Europa faccia qualcosa per evitare che le sue politiche green possano diventare un assist utile a favorire le pratiche commerciali sleali della Cina. Green deal sì, ma non così. Il secondo puntino da collegare coincide con le posizioni espresse, qualche giorno prima, dal commissario che ha sostituito Frans Timmermans nel ruolo di responsabile europeo dell’unione energetica. Timmermans, socialista, è stato l’inventore del green deal, il famoso pacchetto di iniziative strategiche che mira ad avviare l’Ue, in modo brutale, sulla strada di una transizione verde.